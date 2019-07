Moon Jae-in procède au remplacement de trois premiers secrétaires

Photo : YONHAP News

Le président de la République a remplacé trois de ses premiers secrétaires. Le poste de premier secrétaire aux affaires civiles est revenu à Kim Jo-won, le patron de Korea Aerospace Industries (KAI), et celui à la société civile à Kim Geo-sung, le chef de la section sud-coréenne de l'ONG Transparency International. Pour le fauteuil de conseiller présidentiel à la création d’emploi, c’est Hwang Deok-soon, l’actuel secrétaire, qui a été promu.Parmi leurs prédécesseurs, Cho Kuk est pressenti pour occuper le poste de ministre de la Justice. Lee Yong-sun et Jung Tae-ho prévoient, eux, de se présenter aux élections législatives l’an prochain. Cho et Jung, qui font partie des premiers membres du gouvernement de Moon Jae-in, quitteront donc la Maison bleue après deux ans et deux mois.Cette nomination intervient 35 jours après le remplacement des deux conseillers chargés de la politique économique. Elle préparerait le terrain pour le remaniement ministériel prévu en août prochain ainsi que les législatives. Le changement de personnel aurait également pour but d'insuffler une nouvelle dynamique à l’administration actuelle, qui arrive bientôt à mi-mandat.