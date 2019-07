Trump dénonce le statut de pays en développement de certains membres de l'OMC

Photo : YONHAP News

Le président américain Donald Trump a ordonné vendredi dernier au Bureau du représentant américain au commerce de faire en sorte que les nations les plus industrialisées ne profitent plus du statut de pays en voie de développement tel que défini par l'Organisation mondiale du commerce (OMC).Le numéro un des Etats-Unis a ainsi cité Brunei, Hong Kong, Macao, le Qatar, Singapour, le Koweït et les Emirats arabes unis parmi les dix plus riches en matière de PIB mesuré en parité de pouvoir d'achat (PPA). Or, il a également mentionné la Corée du Sud, le Mexique et la Turquie, membres du G20 et de l'OCDE. Mais c'est surtout la Chine qui est visée.Le locataire de la Maison blanche a laissé 90 jours à l'OMC pour régler la question du statut de pays en développement que, selon Washington, certains pays avancés usurpent pour profiter indûment des avantages conférés dans le cadre des conflits commerciaux ou de la libéralisation du marché.