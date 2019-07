Moon Jae-in annule ses vacances d'été sur fond de conflit commercial entre Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Le président de la République ne prendra pas ses vacances d’été initialement prévues pour cinq jours à compter d’aujourd’hui. Cette décision s’explique par le renforcement des restrictions commerciales japonaises contre son pays. Rappelons que le Japon projette d’adopter ce vendredi la proposition de loi destinée à éliminer la Corée du Sud de sa liste blanche des nations favorisées. La nouvelle mesure restrictive entrera en vigueur dès la quatrième semaine d’août.C’est la première fois que Moon Jae-in annule un congé depuis son arrivée au pouvoir. Cela montre que le locataire de la Maison bleue prend très au sérieux les représailles économiques de Tokyo qui pénalisent de plus en plus les sociétés du pays du Matin clair.Quant à son ex-premier secrétaire aux affaires civiles, Cho Kuk, il continue de durcir le ton contre certains hommes politiques et médias sud-coréens qui « se rangent aux côtés du pays voisin malgré sa guerre économique ».Dans ce contexte, Séoul reste toujours ouvert à une solution diplomatique. Une discussion entre les chefs de la diplomatie des deux pays pourrait avoir lieu en marge du Forum régional de l’Asean (ARF), qui débutera le 2 août à Bangkok.