Les deux sud-Coréens détenus par Pyongyang regagnent leur pays

Photo : YONHAP News

Deux marins sud-coréens ont pu regagner leur pays, hier peu après 13h, 11 jours après leur arrestation par la Corée du Nord. Les 15 membres d’équipage russes qui se trouvaient sur le même bateau de pêche qu’eux sont tous rentrés sains et saufs. Les deux sud-Coréens sont en bonne santé. Après leur examen médical, ils seront interrogés par les autorités.Qualifiant cette libération de positive d’un point de vue humanitaire, le ministère sud-coréen de la Réunification a fait savoir qu’aucune annonce n’avait été faite par Pyongyang à ce sujet.Une enquête supplémentaire sera menée dans le but de déterminer les causes exactes de la saisie et les motifs de cette libération.Pour rappel, c’est la première fois que des sud-Coréens sont relâchés après avoir été arrêtés dans les eaux nord-coréennes par le régime de Kim Jong-un alors qu’ils se trouvaient à bord d’un bateau d’un pays tiers.