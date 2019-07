Clôture des Mondiaux de natation de Gwangju

Photo : YONHAP News

Les Championnats du monde de natation de Gwangju se sont achevés, hier, après 17 jours de compétition qui ont rassemblé 2 538 athlètes venus de 194 pays. Lors de la cérémonie de clôture, le drapeau de ces championnats a été transmis à Fukuoka, la ville japonaise hôte de la prochaine édition.L'événement sportif a offert des moments de joie et d'émotion. Le nageur américain Caeleb Dressel a récolté six médailles et la nageuse suédoise Sarah Sjöström a conservé son titre trois fois de suite aux épreuves de papillon sur 50 m. Côté sud-coréen, Kim Su-ji a remporté une médaille historique au tremplin, et en water-polo, l'équipe féminine a marqué un but, unique mais précieux, célébré comme une médaille d'or.Mais les compétitions ont également mis en valeur pas mal de défis à relever pour la natation sud-coréenne, à un an des Jeux olympiques d'été de Tokyo. Exemple : un seul athlète sous l'étendard du pays du Matin clair a réussi à se qualifier en finale de natation sportive.