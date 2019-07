Golf : Ko Jin-young remporte l'Evian Championship

Photo : YONHAP News

Ko Jin-young a remporté l'Evian Championship, le quatrième tournoi majeur du circuit LPGA de 2019. La golfeuse sud-coréenne a achevé aujourd'hui le round final par un score de 4 sous le par avec 67 coups, rendant une carte finale de -15 avec 269 coups, dans la ville d'Evian-les-Bains en France.Il s'agit pour elle du deuxième titre du genre depuis le début de l'année, après sa victoire à l'ANA Inspiration en avril dernier. La jeune femme est devenue la première golfeuse de la saison à s'offrir une troisième victoire, et la deuxième sud-Coréenne doublement couronnée dans un tournoi majeur sur une saison, après sa compatriote Park In-bee qui avait réalisé le même exploit en 2015.Ko a ainsi décroché la place de numéro un mondial en golf féminin, en plus d’être en tête du classement des prix en espèces.Le golf féminin du pays du Matin clair a ainsi accumulé trois titres sur quatre tournois majeurs, et 10 victoires sur 21 circuits LPGA tenus en 2019.