Fantasia 2019 : « Idol » remporte les prix du meilleur film et du meilleur acteur

Photo : YONHAP News

« Idol » a remporté deux prix au Festival international de films Fantasia, qui se déroule du 11 juillet au 1er août à Montréal, au Québec.Dans ce plus important festival du film de genre en Amérique du Nord, le dernier long métrage de Lee Su-jin a reçu le Cheval noir, la plus haute distinction qui récompense le meilleur film, ainsi que le prix du meilleur acteur pour les deux protagonistes Han Seok-gyu et Seol Gyeong-gu.Sorti en mars dernier dans les salles sud-coréennes, « Idol » raconte l'histoire de deux hommes dont les destins sont liés par un accident de voiture. Il a déja été invité dans la section Panorama du Festival international du film de Berlin, et sera également présenté en octobre au Festival international du film de Catalogne, à Sitges.