Hwang Kyo-ahn exhorte le gouvernement à résilier l'accord militaire intercoréen

Photo : YONHAP News

Evoquant le problème de sécurité lié au récent lancement par Pyongyang de missiles balistiques à courte portée, le Parti Liberté Corée (PLC) a exigé l’annulation de l’accord militaire du 19 septembre signé entre les deux Corées.Le patron de la première formation d’opposition a attribué les tirs de projectiles nord-coréens à l’accord militaire intercoréen. Selon Hwang Kyo-ahn, ce dernier ne prévoit aucune interdiction liée aux missiles balistiques, d’où la nécessité d’y renoncer.Le Minjoo a rejeté aussitôt la revendication du PLC en la qualifiant de regrettable. D’après le parti présidentiel, l’abandon de l’accord militaire intercoréen anéantirait tous les efforts déployés pour le dialogue entre Séoul et Pyongyang et celui entre Pyongyang et Washington.Les deux parties qui s’opposent frontalement auront du mal à trouver un terrain d’entente au sujet du projet de rallonge budgétaire même si la session extraordinaire a été lancée.