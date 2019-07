La police enquête sur l'accident meurtrier survenu dans un bar à Gwangju

Photo : YONHAP News

L’effondrement d’un balcon intérieur dans un bar situé à Gwangju a fait deux morts et 25 blessés, dont dix sportifs étrangers participant aux Mondiaux de natation. L’accident a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h40 du matin. Les deux personnes décédées sont des clients âgés de 38 ans et 27 ans, sans lien avec la compétition de natation.Comptant deux niveaux en sous-sol et sept étages, l’établissement en question occupe une surface totale de 6 903 m². Au moment du drame, quelque 400 clients se trouvaient à l’intérieur. La mezzanine suspendue se serait effondrée sous le poids d'une quarantaine d’entre eux.La police a lancé une enquête afin de savoir si cette installation a été construite conformément aux normes architecturales.