Les sud-Coréens prennent de plus en plus leur congé parental

De plus en plus de sud-Coréens prennent un congé parental. Selon les chiffres publiés hier par le ministère du Travail, 53 494 employés dans le secteur privé ont pris un congé de ce type au cours du premier semestre de cette année. Parmi eux, la part des pères a représenté 20,7 %, avec 11 080 individus. Selon les autorités, le seuil des 20 000 pères pourrait être franchi cette année.Cette tendance est liée non seulement à l’augmentation du nombre de couples biactifs, mais aussi à la prise en charge de plus en plus courante des enfants par les hommes. A cela s’ajoute la politique favorable aux congés parentaux.En 2017, le gouvernement a renforcé l’aide au congé parental en faisant passer le montant de l’indemnité de 40 % à 60 % du salaire durant les trois premiers mois d'absence.Une autre mesure qui a incité les hommes à prendre un congé paternité est le bonus accordé aux couples qui bénéficient tous les deux de ce système. Dans un couple, la deuxième personne qui prend son congé parental se voit verser 100 % de son salaire avec un plafond de 2,5 millions de wons par mois, à savoir environ 1 900 euros.Ainsi, le nombre de bénéficiaires de ce bonus parental s’est élevé à 4 833 personnes, dont 4 258 hommes, entre janvier et juin 2019. Cela représente une hausse de 56,2 % en glissement annuel.Le dernier dispositif qui a contribué au succès du congé parental est la réduction du nombre d’heures de travail destinée aux parents d'enfants de moins de 8 ans. Durant la première moitié de cette année, 2 759 employés y ont eu recours, soit une hausse de 38,9 % comparé à la même période l’an dernier. Parmi eux, 11,8 % étaient des pères, à savoir 326 personnes.