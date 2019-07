Le Parlement convoqué aujourd'hui en session extraordinaire

Photo : YONHAP News

La session extraordinaire de juillet à l’Assemblée nationale est ouverte, suite à la demande du Parti Liberté Corée (PLC) et du Bareun-Avenir. Pourtant, aucun accord n’a été trouvé sur son calendrier.Le chef du Minjoo, la formation au pouvoir, a appelé à une coopération dépassant les clivages politiques, rappelant que la proposition de loi de l’additif budgétaire reste suspendue depuis 96 jours. Lee Hae-chan a sévèrement critiqué le PLC, qui a considéré le locataire de la Maison bleue comme la plus grande menace pour la sécurité du pays. Selon lui, ces propos sont inacceptables.Quant à la présidente de groupe parlementaire de la première formation d’opposition, elle propose d’ouvrir une session d’urgence dédiée à la sécurité. Au sujet du projet de rallonge budgétaire, Na Kyung-won a déclaré son intention d’exercer correctement son droit d’examen. Son homologue du Bareun-Avenir a également exhorté le parti présidentiel à opter pour une attitude plus active au lieu d’avancer des conditions supplémentaires.Les représentants des trois partis vont se réunir cet après-midi afin de déterminer le calendrier de la session extraordinaire.