Grande manifestation à Séoul contre les mesures de rétorsion économiques du Japon

Photo : YONHAP News

Les citoyens sud-coréens se sont rassemblés samedi dernier au cœur de la capitale pour condamner le gouvernement japonais qui impose des restrictions commerciales au pays du Matin clair à des fins politiques. Quelque 5 000 individus, venus de 596 organisations non gouvernementales, ont participé à une nouvelle « manifestation culturelle à la bougie », qui fait suite à la première tenue il y a une semaine.Pour l'historien Cheon Wu-yong, qui a pris la parole lors de ce rassemblement, ce mouvement de contestation ne vise pas le peuple japonais mais interpelle le gouvernement de Shinzo Abe sur l'histoire, la justice et la paix. Kim Tae-wan, secrétaire général du syndicat des livreurs, a souligné à son tour que le boycott des produits made in Japan ainsi que de leur livraison avait pour but de dénoncer les ambitions militaristes que couve Abe sans aucune repentance pour le passé belliqueux de son pays.Les sud-Coréens descendront de nouveau dans les rues les deux premiers samedis du mois d’août ainsi que le 15 août, jour de la libération de la Corée du joug japonais.