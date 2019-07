Les nord-Coréens qui ont franchi la NLL ont été rapatriés

Photo : YONHAP News

Séoul a rapatrié cet après-midi trois nord-Coréens et leur bateau de pêche. C'est ce qu'a annoncé le ministère sud-coréen de la Réunification.Pour rappel : une petite embarcation en bois nord-coréenne a franchi samedi dernier la NLL, la frontière maritime intercoréenne, en mer de l'Est. Trois personnes, dont l'une portait l'uniforme militaire, étaient à bord de la chaloupe. La Marine a dépêché son patrouilleur sur place pour la remorquer. L'équipage nord-coréen a justifié cette intrusion par une erreur de navigation.Selon le ministère, la décision de les renvoyer a été prise selon la libre volonté des marins. D'après l’enquête, ceux-ci n'avaient pas l'intention de faire défection au Sud. Aucun soupçon d'espionnage n'a non plus été soulevé. L'homme qui portait l'uniforme militaire n'était pas un soldat non plus. Il avait confectionné ce vêtement à partir d'un tissu acheté au marché.