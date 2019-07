Tokyo souhaite maintenir la coopération avec Séoul sur les plans militaire et civil

Photo : YONHAP News

En plein différend entre la Corée du Sud et le Japon, le secrétaire général du gouvernement nippon Yoshihide Suga a déclaré aujourd'hui qu'il faudrait maintenir l'accord sud-coréano-japonais sur la sécurité générale des informations militaires.L'accord en question est à renouveler chaque année et peut être annulé par simple notification de l'une des parties. Cette année, le délai du renouvellement tombe le 24 août. Or, la Corée du Nord a récemment réclamé l'annulation de l'accord.Suga, considéré comme le porte-parole du gouvernement, s'est ensuite dit navré du fait que la ville de Busan ait suspendu les échanges administratifs avec l'archipel. Il a dit vouloir protéger les échanges entre citoyens ou entre collectivités des deux nations voisines.Mais ces propos ne sont pas en phase avec certains médias japonais, qui rapportent la position hostile du gouvernement de Shinzo Abe envers Séoul.