La mise en liberté provisoire du commandant du « Sigyn » jugée illégale

Photo : YONHAP News

Deux mois après le naufrage du bateau hongrois « Hableany » sur le Danube, la Cour suprême hongroise a tranché hier en faveur du Parquet, qui a contesté la mise en liberté du capitaine du navire de croisière Sigyn, auteur de cet accident tragique. Selon la plus haute juridiction, le risque de fuite du prévenu de nationalité ukrainienne demeure. De plus, il n'existe pas de convention d’extradition entre la Hongrie et l’Ukraine.Suite à ce verdict, la mise en liberté provisoire du commandant du Sigyn, identifié sous le nom de Yuri C., restera valable jusqu’à ce que le tribunal délivre un mandat d’arrêt contre lui suivant la demande du ministère public. En même temps, une enquête sur cet homme vient d’être lancée. La police hongroise lui reproche non seulement d’avoir provoqué le naufrage meurtrier, mais aussi de ne pas avoir pris les mesures nécessaires après l’accident.Pour rappel, le naufrage survenu le 29 mai dernier a fait 25 morts, et un sud-Coréen reste toujours porté disparu. L’équipe sud-coréenne envoyée à Budapest va aujourd’hui se retirer des recherches qui seront poursuivies par les autorités hongroises et la police locale.