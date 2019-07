L'industrie électronique sud-coréenne surpasse celle de son voisin nippon

Photo : KBS News

La Corée du Sud occupe la troisième place dans l’industrie électronique mondiale, derrière la Chine et les Etats-Unis. Selon le rapport publié aujourd’hui par l’association de l’électronique de Corée (KEA), la production de l’industrie électronique du pays du Matin clair est évaluée à 171,1 milliards de dollars en 2018. Cela correspond à une hausse de 53,3 % par rapport au résultat de 2013.Représentant 8,8 % du marché mondial, les produits électroniques « made in Korea » ont devancé ceux du Japon. Les plus grands producteurs sont la Chine et les Etats-Unis, qui représentent respectivement 37,2 % et 12,6 %.Cependant, le marché électronique sud-coréen est largement dominé par les composants avec 77,3 %. Arrivent ensuite les appareils de communication sans fil (10 %) et les ordinateurs (7,8 %). La part des composants électroniques a fortement augmenté entre 2017 et 2018, notamment grâce au boom des puces mémoires qui ont permis à Samsung Electronics et SK Hynix de réaliser des chiffres d’affaires record.Certains experts pointent du doigt cette forte dépendance aux semi-conducteurs qui rend l’économie vulnérable aux chocs externes comme les restrictions commerciales japonaises.