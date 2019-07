Assemblée nationale : le pouvoir et l’opposition d’accord pour voter jeudi le projet d’additif au budget

Photo : YONHAP News

Fini le bras de fer entre le Minjoo et l’opposition conservatrice. L’Assemblée nationale votera finalement cette semaine le projet gouvernemental d’additif au budget. Un projet qui attend d’être adopté depuis plus de trois mois. L’exécutif l’a présenté au Parlement le 25 avril, en lui demandant de l’approuver le plus tôt possible. Une demande qui était pourtant rejetée par l’opposition conservatrice.Celle-ci a fait volte-face hier. Les chefs de file de ses deux forces, le Parti Liberté Corée (PLC) et le Bareun-Avenir, ainsi que leur homologue du Minjoo au pouvoir sont convenus de tenir jeudi une séance plénière.Ils se sont alors engagés à passer non seulement le projet en question, mais aussi plusieurs autres textes. Il s’agit en particulier des résolutions notamment demandant au Japon de retirer ses mesures de rétorsion économiques contre Séoul et dénonçant la récente violation de l’espace aérien sud-coréen par un avion militaire russe. Sans oublier les projets ou les propositions de loi visant à améliorer le quotidien des sud-Coréens.Les commissions permanentes concernées par la diplomatie et la sécurité nationale reprennent elles aussi leurs travaux dès aujourd’hui. Et celle qui examine l’activité de la Cheongwadae se réunit quant à elle aujourd’hui et demain. Le PLC montre sa détermination à s’emparer de l’occasion pour voir si la présidence a répondu, de manière appropriée ou non, aux récents incidents sécuritaires.