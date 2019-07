Différend commercial Séoul-Tokyo : le Japon rejette à nouveau la proposition d’une réunion de haut niveau

Photo : KBS News

Séoul continue de tenter de renouer les fils détruits du dialogue avec Tokyo, après que celui-ci a imposé des restrictions sur l’exportation de matériaux pour les technologies de pointe vers la Corée du Sud.Pour cela, cette fois, c’est sa ministre déléguée au Commerce extérieur Yoo Myung-hee qui a proposé au ministre nippon de l’Economie et de l’Industrie Hiroshige Seko une rencontre, en marge de la conférence ministérielle du Partenariat économique régional global (RCEP), qui aura lieu vendredi et samedi à Pékin. Pourtant, le ministre japonais a rejeté son offre, invoquant un programme chargé.Le gouvernement sud-coréen envisage par ailleurs de sensibiliser la communauté internationale à l’aspect injuste et à l’impact négatif des mesures japonaises, à chaque fois que l’occasion se présentera, comme la réunion RCEP de Pékin.Pour ce faire, Mme Yoo a déjà fait un déplacement de trois jours à Washington la semaine dernière. Elle y a rencontré une vingtaine de hauts responsables de l’administration Trump, du Congrès et des industries concernées. Parmi eux, le secrétaire au Commerce Wilbur Ross. Selon la ministre déléguée sud-coréenne, celui-ci a annoncé qu’il ferait lui aussi en sorte de mettre un terme rapidement au conflit Séoul-Tokyo.