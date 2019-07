Dénucléarisation : Mike Pompeo espère reprendre au plus vite les négociations de travail

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a une nouvelle fois souhaité pouvoir relancer bientôt les négociations de travail avec la Corée du Nord en vue de trouver une issue positive à la question de la dénucléarisation.Mike Pompeo a exprimé un tel souhait lors d’un événement qui s’est tenu hier à Washington, affirmant que le dirigeant nord-coréen se déclarait à plusieurs reprises prêt à abandonner l’arsenal atomique de son pays.Le visage de la diplomatie états-unienne a aussi évoqué le fait qu’il allait s’envoler aujourd’hui pour Bangkok pour prendre part à la conférence ministérielle du Forum régional de l’Asean, prévue vendredi. On s’attendait à une rencontre entre lui et son homologue nord-coréen Ri Yong-ho en marge de ces assises. Mais celui-ci a annoncé la semaine dernière qu’il en serait absent.Pompeo a souligné une « solution créative » du dossier nucléaire nord-coréen, comparant les négociations de travail au « Rubik's Cube ».Et à propos d’un troisième sommet entre son président et l’homme fort de Pyongyang, le ministre américain a annoncé que jusqu’à présent, rien n’avait été discuté sur le sujet.