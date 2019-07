La K League envoie une lettre de protestation à la Juventus

Photo : YONHAP News

La K League a transmis une lettre de protestation à la Juventus Turin concernant le « no show » de la star du ballon rond Cristiano Ronaldo lors d’un match amical contre une équipe sud-coréenne.Dans sa lettre officielle, la ligue sud-coréenne de football a pointé du doigt le non-respect du contrat signé avec le club italien. Selon elle, celui-ci n’a pas respecté son engagement sur l’heure du coup d’envoi. De plus, il a demandé de réduire la durée de chaque période à 40 minutes et la mi-temps à dix minutes. La K League, qui a apporté son soutien administratif à l'organisation de cet événement, y exprime sa déception et sa colère contre la Juventus qu’elle qualifie d’irresponsable et d’arrogante.Selon le contrat signé avec le club prestigieux, Ronaldo devait participer à un fan meeting avant de courir sur le terrain pendant au moins 45 minutes.La ligue de football entend réclamer une indemnisation pour cet incident qui a provoqué une grande indignation chez les fans du footballeur international d'origine portugaise.