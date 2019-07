Washington sanctionne un nord-Coréen appartenant au département de l’industrie des munitions

Photo : YONHAP News

Cinq jours après de nouveaux essais balistiques de Pyongyang, les Etats-Unis ont ajouté un nord-Coréen à leur liste des entités et des individus visés par leurs sanctions contre le pays communiste. Il s’agit cette fois de Kim Su-il, qui travaille au Vietnam.Dans un communiqué posté hier sur son site web, le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain a annoncé l’avoir placé sous le régime des sanctions pour son lien avec le Parti des travailleurs.Selon l’OFAC, Kim appartient au département de l’industrie des munitions du parti, déjà sous le coup des sanctions onusiennes et américaines pour son implication dans le programme balistique. Il menait des activités à Ho Chi Minh Ville depuis 2016 pour le compte du régime de Kim Jong-un. Plus précisément, il a joué un rôle dans les exportations de produits de son pays comme l’anthracite, jusqu’au début de l’année.Cette annonce est interprétée comme un message d’avertissement adressé au royaume ermite, qui a testé jeudi dernier deux nouveaux missiles balistiques de courte portée. Cependant, le Trésor américain aurait sanctionné seulement un individu, et non un haut responsable du régime, en considération des négociations nucléaires de travail en préparation entre Washington et Pyongyang.