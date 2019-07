Repli du sentiment des entreprises en juillet

Photo : YONHAP News

Après la hausse de juin, l’indice BSI du sentiment des entreprises est reparti à la baisse en juillet, selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée.Dans le détail, il est tombé à 73 dans le secteur manufacturier et à 72 dans le secteur non manufacturier. Soit respectivement un point et deux points de moins que le mois précédent.Cela pèse naturellement sur l’indice ESI du sentiment économique. Celui-ci s’est lui aussi contracté de 3,2 points pour se situer à 89,2.Pour rappel, si ces chiffres dépassent la barre des 100, cela signifie que la majorité des firmes sont optimistes quant à la reprise des activités.