Différend commercial Séoul-Tokyo : le gouvernement planche sur des mesures de soutien fiscal

Photo : KBS News

Le gouvernement s’organise pour aider les importateurs des matériaux sous le coup des restrictions commerciales de Tokyo. Il planche sur des mesures concrètes en ce sens, à commencer par le soutien fiscal.L’administration des douanes (KCS) l’a annoncé dans sa réponse écrite à la question d’un député Minjoo, qui l’avait interrogé sur les mesures en préparation pour venir en aide aux entreprises d’importation des produits concernés nippons.Il s’agirait d’autoriser celles-ci à échelonner le paiement de leurs droits de douane et d’en prolonger le délai. L’exécutif étudie en même temps la possibilité de simplifier les procédures de dédouanement ou de reporter ses enquêtes sur les tarifs douaniers que les importateurs versent.La KCS a d’ores et déjà mis en place une task force en charge du dossier. Elle fait l’état des lieux des achats de matériaux japonais et de leurs importateurs et établit différentes statistiques et mesures nécessaires.