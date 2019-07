La Corée du Nord célèbre le 73e anniversaire de l'adoption de la loi pour l'égalité des sexes

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens ont souligné le rôle que les femmes jouent dans la société à l’occasion du 73e anniversaire de la déclaration de la loi relative à l’égalité entre les sexes au Nord. Le Rodong Sinmun a critiqué le capitalisme qui dégrade les droits des femmes. Selon le journal officiel du Parti des travailleurs, les nord-Coréennes, qui sont les femmes les plus chanceuses au monde, sont aussi indispensable que les hommes dans la construction du socialisme.Rappelons que Pyongyang incite les femmes à travailler dans le but de renforcer la main-d’œuvre insuffisante du pays. Depuis l’arrivée de Kim Jong-un au pouvoir, on constate la nomination de femmes aux postes à responsabilité au sein du parti unique.Le royaume ermite a élaboré et proclamé le 30 juillet 1946 la loi relative à l’égalité entre les sexes dans les domaines politique, économique, culturel et social. Malgré cette réglementation, il est souvent pointé du doigt par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) en raison des violences sexuelles faites aux femmes très répandues.