Le taux d'occupation des hôtels à Séoul le dimanche en forte progression

Photo : YONHAP News

Avec la mise en place de la réduction du temps de travail à 52 heures par semaine, on assiste à un afflux de clients le dimanche dans les principaux hôtels de Séoul.Selon Lotte Hotel Seoul, le taux d’occupation a connu une hausse annuelle de 20 % le dimanche au premier semestre. L’augmentation a même atteint 25 % au deuxième trimestre par rapport à la même période l'an dernier. Le Seoul Shilla Hotel et le Westin Chosun Seoul ont également vu leur taux de remplissage ce jour-là progresser respectivement de 10 % et de 15 %.D'après les professionnels de l’hôtellerie, les employés sud-coréens peuvent désormais prendre leurs congés avec beaucoup moins de contrainte grâce au passage aux 52 heures. Par conséquent, ils sont nombreux à se diriger vers un hôtel pour se reposer le dimanche, plutôt que le vendredi ou le samedi lorsque les établissements sont souvent remplis.Un autre élément qui a contribué à ce succès de la nuitée du dimanche au lundi est le boycott des voyages au Japon, qui ne cesse de gagner de l’ampleur en Corée du Sud face aux restrictions commerciales de Tokyo.