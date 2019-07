VOA : l’IFRC accorde une aide de 200 000 dollars aux habitants nord-coréens touchés par la canicule

Photo : YONHAP News

La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a octroyé une aide d’une valeur de quelque 200 000 dollars aux habitants nord-coréens frappés par une très forte vague de chaleur l’an dernier. C’est ce qu’a rapporté la Voix de l’Amérique (VOA).D’après un rapport de l’IFRC publié dimanche et cité par la radio américaine, l’argent a principalement été utilisé pour installer des abris, des pompes et des tanks à eau mobiles. Cette aide humanitaire a été accordée entre août et mai derniers et un peu plus de 13 700 nord-Coréens en ont bénéficié.Le rapport évoque également le fait que le 2 août 2018, le gouvernement nord-coréen a déclenché l’état d’urgence en raison de la température exceptionnellement élevée. Une vague de chaleur qui a fait des victimes.