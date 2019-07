Naissances : un record historiquement bas en mai

Photo : YONHAP News

Le rythme des naissances continue de faiblir.A en croire l’institut national des statistiques, en mai, seulement 25 300 bébés sont nés, en baisse de 9,6 % sur un an. Des chiffres historiquement bas pour un cinquième mois de l’année.Même constat pour le nombre cumulé des naissances entre janvier et mai. Il s’est élevé à 134 500, 11 100 de moins que pendant la même période l’an dernier.Cette diminution est bien entendu corrélée à celle du nombre de femmes en âge de procréer. Et de moins en moins de jeunes se marient, ou bien ils se marient plus tard qu’avant.Justement, en mai, 23 100 unions ont été célébrées, ce qui représente un recul de 7,6 % en glissement annuel.Quant au nombre de décès, il a augmenté de 2,9 % par rapport à mai 2018 pour s’établir à 24 700.Et 9 900 divorces ont été prononcés, soit une progression de 2,1 % également sur un an.