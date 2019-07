Restriction commerciale : Séoul s’attend à être rayé vendredi de la liste blanche de Tokyo

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, la commission des affaires étrangères s’est donc réunie aujourd’hui. Ses membres se sont fait briefer notamment sur le contentieux commercial avec le Japon.Le ministère des Affaires étrangères a alors prévu que le gouvernement de Tokyo pourrait entériner ce vendredi en conseil des ministres l’amendement de son projet de loi visant à rayer Séoul de sa liste blanche des nations bénéficiant d'une procédure simplifiée d’exportation de technologies.Toujours selon le ministère, le texte sera ensuite signé successivement par le ministre compétent et le Premier ministre, avant d’être mis en vigueur fin août. Et Séoul continue d’exhorter l’Archipel à retirer toutes ses mesures restrictives déjà prises, à ne pas en imposer de nouvelles et à trouver une solution diplomatique au conflit.Le ministère a annoncé en même temps envisager de publier un message à adresser à Pyongyang, à l’occasion notamment de la conférence ministérielle du Forum régional de l’Asean, qui s’ouvrira vendredi à Bangkok. Un message appelant le régime communiste à revenir au plus vite à la table des négociations nucléaires de travail avec Washington.En ce qui concerne la pénétration, mardi dernier, d’un avion militaire russe dans l’espace aérien sud-coréen, la diplomatie sud-coréenne a affirmé avoir décidé de poursuivre des concertations avec Moscou, afin d’empêcher un tel incident de se reproduire.