Financement des GI’s : la Maison bleue dément l’information sur la revendication américaine

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a démenti l’information selon laquelle le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale a demandé à Séoul d’assumer dorénavant 5 milliards de dollars par an pour financer le stationnement des soldats américains en Corée du Sud. Un montant cinq fois plus important que celui de cette année.Un haut responsable de la présidence a martelé aujourd’hui qu’aucune somme concrète n’avait été mentionnée lors des récentes discussions sur le sujet entre John Bolton et ses interlocuteurs sud-coréens.Précédemment, un journal séoulien avait rapporté que le conseiller de la Maison blanche avait réclamé l’augmentation des coûts à 5 milliards de dollars, lorsqu’il s’est entretenu avec son homologue Chung Ui-yong et la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha. Bolton a effectué une visite à Séoul la semaine dernière.