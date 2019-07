Séoul lance une procédure de ratification des conventions fondamentales de l’OIT

Photo : YONHAP News

Le ministère du Travail va enclencher une procédure de ratification des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) que le pays n’a pas encore approuvées. Et ce alors que les syndicats et le patronat n’ont toujours pas réussi à trouver un terrain d’entente.Aujourd’hui, il a annoncé que la révision des projets de loi concernés allait officiellement être lancée demain.Le texte relatif à la liberté d’association permettra aux chômeurs et aux licenciés d’adhérer eux aussi à un syndicat. Même chose pour les hauts fonctionnaires, les enseignants, les fonctionnaires retraités, les sapeurs-pompiers professionnels ou encore les employés administratifs d’université. Actuellement, ils n’en ont pas le droit.L’amendement interdira en parallèle aux syndicats d’occuper les principales installations des entreprises, et ce pour défendre les droits des employeurs.