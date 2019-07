« Super lune » : la KHOA alerte quant à la possible hausse du niveau des mers

Photo : KBS News

La prochaine « super lune » apparaîtra entre le 1er et le 4 août, puis entre le 30 août et le 2 septembre. Cela pourrait entraîner la montée du niveau des mers. Face à cette éventualité, l’agence nationale pour les recherches hydrographiques et océanographiques (KHOA) a demandé aux sud-Coréens de prendre des précautions dans leurs activités en bord de mer.La lune sera alors au plus près de la Terre. Elle nous paraîtra donc plus grande et plus lumineuse. L’élévation du niveau des mers peut être plus importante en été, un phénomène qui pourrait cette année être le plus fort depuis 2010. Dans certaines régions côtières, des inondations peuvent survenir par exemple.