Baisse du montant des échanges commerciaux entre Séoul et ses partenaires d’ALE entre janvier et juin

Photo : YONHAP News

Au premier semestre, le montant cumulé du volume commercial entre la Corée du Sud et ses partenaires avec qui elle a mis en vigueur un accord de libre-échange (ALE) a totalisé 360,5 milliards de dollars. Ce qui représente une baisse de 5,3 % par rapport à la même période l’an dernier. Et un chiffre inférieur de moitié à celui des échanges commerciaux avec les nations avec qui Séoul n’a pas encore mis en vigueur le traité commercial.Concrètement, les exportations ont reculé de 7,9 % et les importations de 2 %. Quant à la balance commerciale, le pays du Matin clair a enregistré un excédent de 35,7 milliards de dollars vis-à-vis des pays avec qui il applique l’ALE, tandis qu’il a accusé un déficit de 16,6 milliards de dollars avec les autres nations.Selon les explications de l’administration des douanes, l’accord de libre-échange a donc pesé positivement sur la balance commerciale sud-coréenne, en dépit du ralentissement mondial.