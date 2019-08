La Corée du Nord tire plusieurs projectiles non identifiés

Photo : KBS News

La Corée du Nord a procédé très tôt ce matin à de nouveaux tirs de projectiles non identifiés. A en croire l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), elle en a lancé plusieurs depuis la péninsule de Hodo, près de la ville côtière de Wonsan.Lors d’un forum organisé ce matin à Séoul, le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo a précisé que le Nord avait effectué deux tirs, le premier à 5h05 ou 5h06, et le second à 5h27, et que ces engins avaient parcouru des distances respectives de 240 à 250 km et d’environ 330 km. Et d’ajouter que des analyses étaient en cours afin de connaître leur nature exacte.Ces lancements sont intervenus moins d'une semaine après les essais de deux projectiles, jeudi dernier. Après une analyse conjointe avec les Etats-Unis, les autorités militaires sud-coréennes ont annoncé qu’il s’agissait de missiles balistiques de courte portée ayant des caractéristiques similaires à celles du missile russe Iskander.L’armée sud-coréenne scrute de près la situation et se tient prête à réagir.