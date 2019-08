La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques de courte portée ce matin

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré ce matin de nouveaux missiles balistiques de courte portée.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), elle en a lancé deux, le premier à 5h06 et le second à 5h27, et ce depuis la ville de Galma, près de Wonsan sur la côte orientale du pays, et en direction de la mer de l’Est. Leur altitude maximale et leur distance parcourue sont estimées à quelque 30 km et à environ 250 km respectivement.Le JCS a annoncé que les renseignements sud-coréen et américain s’étaient aussitôt mis à analyser la nature exacte des engins testés. Et d’ajouter que l’armée sud-coréenne scrute de près la situation et se tient prête à réagir. Il a également affirmé que ces tirs balistiques successifs n’aideraient pas à apaiser les tensions dans la péninsule. Il a ensuite appelé Pyongyang à les arrêter.A ce propos, devant un forum organisé ce matin à Séoul, le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo a expliqué que l’armée sud-coréenne avait repéré les deux missiles lancés aujourd’hui et que la nature de ceux-ci semblait différente de celle des engins tirés dans le passé.Jeudi dernier aussi, le pays communiste avait testé deux missiles balistiques de courte portée, identifiés comme « KN-23 ». Ils auraient volé tous deux sur environ 600 km à une altitude maximale de 50 km.