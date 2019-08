Reuters : le NSC de la Maison blanche a récemment contacté la Corée du Nord sur la DMZ

Photo : YONHAP News

Des responsables du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche ont récemment contacté leurs interlocuteurs nord-coréens. C’était la semaine dernière dans la DMZ sur la frontière intercoréenne. C’est ce qu’a rapporté hier l'agence Reuters.A en croire un haut responsable de l’administration Trump cité par cette agence, les Américains ont alors remis à Pyongyang les photos de Donald Trump et du dirigeant nord-coréen, prises lors de leurs retrouvailles surprises à Panmunjom le 30 juin.A cette occasion, les nord-Coréens auraient annoncé que leur pays avait l’intention de revenir bientôt à la table des négociations de travail avec Washington sur la dénucléarisation.La rencontre entre les responsables des deux pays semble avoir eu lieu la semaine dernière, pendant le voyage de John Bolton à Séoul. Ce patron du NSC y a fait un déplacement les 23 et 24 juillet. Matthew Pottinger et Allison Hooker l’avaient alors accompagné. Le premier est chargé de l’Asie et la seconde de la Corée au sein du Conseil.