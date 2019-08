Kang Kyung-wha s’envole pour les conférences ministérielles de l’Asean

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha s’est envolée aujourd’hui pour Bangkok. Elle y prendra part à une série de conférences ministérielles liées à l’Association des nations du Sud-est asiatique (Asean), dont celle du Forum régional de la sécurité. Des rencontres qui se tiendront entre jeudi et samedi.Séoul cherche à profiter de certaines de ces assises pour mieux faire connaître aux autres pays participants l’aspect injuste des mesures que le Japon a déjà imposées ou s’apprête à prendre afin de restreindre les exportations de matériaux et de technologies à destination de la Corée du Sud.Dès son arrivée dans la capitale thaïlandaise, Kang doit commencer à organiser des entretiens bilatéraux avec ses homologues de huit nations, en marge des conférences. Son rendez-vous avec le Japonais Taro Kono a été fixé pour demain matin. Et une entrevue à trois avec Mike Pompeo sera aussi organisée. La date n'a pas encore été décidée. Le secrétaire d'Etat américain est lui aussi présent aux rencontres de Bangkok.Ce sera la première fois que les chefs de la diplomatie sud-coréenne et nippone se retrouvent après que Tokyo a pris des mesures de rétorsion contre Séoul début juillet.