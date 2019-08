Mike Pompeo confirme la tenue des rencontres avec ses homologues sud-coréen et japonais à Bangkok

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a annoncé qu’en marge du Forum régional de l’Asean à Bangkok, il organiserait une rencontre avec ses homologues sud-coréen et japonais afin d’échanger sur le contentieux commercial Séoul-Tokyo.Mike Pompeo a fait cette annonce aujourd’hui, interrogé par les journalistes dans l’avion qui l’emmenait vers la capitale thaïlandaise. Il a en effet dit qu’il allait revoir Kang Kyung-wha et Taro Kono d’abord séparément, avant de se réunir ensemble à trois, afin de les encourager à chercher une porte de sortie au conflit entre leurs nations.Pompeo a alors qualifié d’importantes ces discussions. Et d’ajouter que les deux pays sont d’importants partenaires de Washington et qu’ils travaillent en étroite coopération pour dénucléariser la Corée du Nord.