RQ-4 Global Hawk : Washington autorise la vente à Séoul d'un programme de soutien logistique

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a approuvé la vente à la Corée du Sud du « soutien logistique assuré par le fournisseur » (CLS) sur les RQ-4 Global Hawk, des appareils de reconnaissance sans pilote dont la livraison être prévue avant la fin de l’année. Le montant de la transaction est estimé à 950 millions de dollars. C’est ce qu’a annoncé hier l'Agence de coopération de sécurité et de défense (DSCA), un organisme sous la tutelle du Pentagone.Une décision faisant suite à la demande de Séoul pour l’achat d’un tel service comprenant la gestion du programme, l’entraînement des pilotes et le soutien aérien tactique. Selon la DSCA, cette acquisition renforcera la sécurité de l’allié clé de Washington dans le théâtre militaire de l’Indo-Pacifique, en conformité avec ses politiques diplomatiques.L’agence a également affirmé que le pays du Matin clair constituait un partenaire principal des Etats-Unis pour assurer la paix et la stabilité dans la région de l’Asie de l'Est et du Pacifique Sud. D’où l’importance de lui venir en aide pour développer sa capacité d’auto-défense. La DSCA prévoit que cette transaction relèvera d’un cran le niveau d’interopérabilité entre les deux alliés.