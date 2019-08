Conflit Séoul-Tokyo : Washington appelle les deux pays à signer un accord de statu quo

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis semblent avoir décidé de sortir de leur prudence pour intervenir désormais dans le différend Séoul-Tokyo.D’après l’agence Reuters, Washington a exhorté ses deux principaux alliés en Asie à mettre un terme à leur conflit et à conclure pour cela un « standstill agreement », un accord de moratoire ou de statu quo en français. En cas de signature de cet accord, les deux pays voisins pourraient reprendre leur calme et renouer le dialogue.L’agence explique toutefois que le texte est provisoire et qu’il ne permettra pas d’aplanir les divergences.Selon un haut responsable du gouvernement américain cité par Reuters, les USA observent de près la situation pour voir si le Japon décide, comme prévu, de supprimer la Corée du Sud de sa liste blanche des nations auxquelles il applique une procédure simplifiée d’exportation de technologies, ou encore si Séoul ne renouvelle pas son accord avec Tokyo sur la sécurité générale d'informations militaires (GSOMIA).Le 19 juillet, Donald Trump s'était dit prêt à apporter son aide pour résoudre la brouille sud-coréano-japonaise, si les deux pays le souhaitent.Pourtant, le gouvernement japonais a démenti l’information publiée par l’agence Reuters. Lors d’un point de presse ce matin, son porte-parole Yoshihide Suga a martelé que cette information n’était pas vraie.