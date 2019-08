Les ministres de la Défense sud-coréen et américain prévoient un entretien à Séoul le 9 août

Photo : KBS News

Le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo recevra le 9 août son nouvel homologue américain Mark Esper.Dans un communiqué publié aujourd’hui, le ministère a précisé que la rencontre des deux hommes, la première depuis qu'Esper a pris la tête du Pentagone le 23 juillet, sera largement consacrée à la situation sécuritaire dans la péninsule.Autres sujets de taille : la coopération entre les deux alliés pour dénucléariser la péninsule et pour y pérenniser la paix, ainsi que bien d’autres dossiers de préoccupation comme le transfert en préparation, de Washington à Séoul, de l’Opcon, le contrôle opérationnel en temps de guerre en Corée.Jeong et Esper échangeront aussi sur les nouveaux tirs de missiles nord-coréens, la violation de l’espace aérien sud-coréen par un avion militaire russe et la pénétration de plusieurs appareils chinois et russes dans la zone d’identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ). Sans oublier la question du partage des coûts entre les deux alliés pour financer le stationnement des soldats américains en Corée du Sud et la crise dans le détroit d’Ormuz.