L’île de Jeodo sera ouverte au public dès mi-septembre

Photo : YONHAP News

Le chef de l'Etat a visité hier Jeodo, une île en mer du Sud rattachée à la province de Gyeongsang du Sud, dans le sud-est de la péninsule.Moon Jae-in a annoncé rendre cet endroit accessible au public à partir de la mi-septembre. Jusqu’à présent, il était interdit aux civils de se rendre ou de résider dans cette zone désignée comme résidence de vacances du président de la République en 1972, sous le régime de l’ancien dictateur Park Chung-hee. L’ouverture de l’île constitue une des promesses électorales de l’hôte actuel de la Maison bleue. Moon a espéré que l’île émerge comme une destination prisée dans cette région.Jeodo sera ouverte à titre expérimental pendant un an, cinq jours sur sept. Le nombre de visiteurs sera limité à 600 par jour. Deux liaisons quotidiennes par paquebot la relieront au continent. Des sentiers de promenade, un observatoire, une station balnéaire et un terrain de golf seront accessibles, à l’exception de Cheonghaedae, le pied-à-terre du président classé installation militaire.L’île a servi de base militaire sous l’occupation japonaise et durant la guerre de Corée en expulsant les autochtones. Elle est depuis sous la surveillance de la marine.