L’Onu accorde une dérogation de sanctions contre Pyongyang pour un transfert d’argent

Photo : YONHAP News

Le comité de suivi de l'Onu des sanctions imposées à la Corée du Nord a accepté une demande de dérogation déposée par le Bureau de la sécurité alimentaire de l’Union européenne.Selon le site web du comité, celui-ci a donc autorisé le bureau à envoyer au Nord un total de 1,06 million d’euros, l’argent qu'il doit utiliser pour ses projets d’aide humanitaire dans le pays communiste. Afin de les mener à bien, il doit louer un appartement pendant trois ans jusqu’à février 2022 et payer les salaires des experts et du personnel de soutien qui y participent, entre autres.Le comité onusien n’a cependant pas donné de précision sur la nature de ces projets ni sur les modalités de transfert des fonds en question. Ce que l’on sait, c’est que les projets seront menés par l’entreprise italienne Agriconsulting Group pour le compte du bureau de l’UE.Cette exemption de sanctions est jugée exceptionnelle, puisque jusqu’à présent, le comité a avalisé principalement l’envoi de marchandises ou d’équipements, et non d’argent. Elle sera valable durant six mois à compter du 1er juillet.