Les passagers de vols à destination du Japon reculent de 13 % sur un mois

Photo : YONHAP News

Le boycott anti-japonais prend de l’ampleur face aux restrictions commerciales de Tokyo envers Séoul. Ses conséquences se font sentir dans le trafic aérien.D’après les données du ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, pendant la période du 16 au 30 juillet, soit le début de la saison des vacances, 467 249 sud-Coréens ont voyagé au Japon par voie aérienne, une chute de 13,4 % en glissement mensuel. Durant les deux premières semaines de juillet, le chiffre a baissé de 7,1 % par rapport à la seconde quinzaine de juin, juste avant l’émergence du mouvement.Les compagnies aériennes se sont activées afin de faire face à cette tendance. Korean Air prévoit de suspendre la ligne reliant Busan à Sapporo à partir du 3 septembre prochain. Asiana Airlines, de son côté, va diminuer la taille de ses avions vers Fukuoka, Osaka et Okinawa.Leurs concurrentes à bas prix, telles que T’way Airlines et Eastar Jet, ont adopté la même démarche. Selon un responsable du secteur, les lignes aériennes vers le pays du Soleil levant représentent une source de revenu importante de ces compagnies low cost, mais elles ont dû être réaménagées du fait de l’excès de l’offre devant la baisse du nombre de voyageurs.