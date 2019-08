Tirs balistiques nord-coréens : le Conseil présidentiel de sécurité nationale se réunit

Photo : YONHAP News

Quelques heures après les essais balistiques nord-coréens, la Maison bleue a convoqué en urgence son Conseil de sécurité nationale (NSC). Sa réunion a été présidée par le patron de l’organisation Chung Ui-yong.Pendant que les discussions se déroulaient, la porte-parole de la Cheongwadae Ko Min-jung a expliqué que les participants faisaient le point sur les nouveaux tirs nord-coréens et sur la situation sécuritaire.La présidence a aussi affirmé que Moon Jae-in avait été informé de la situation aussitôt après les tests. Sans en préciser pour autant l’heure exacte et les instructions qu’il a données.Questionné sur la possibilité pour le régime de Kim Jong-un de vouloir faire passer un message à Séoul, et non à Washington, par ses nouveaux tirs, un haut responsable de la Cheongwadae s’est contenté de dire que c’est au NSC d'y trouver une réponse.