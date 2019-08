La classe politique unanime pour condamner les nouveaux tests balistiques de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La classe politique a unanimement condamné les nouveaux tirs de missiles nord-coréens.Le chef du groupe parlementaire du Minjoo, au pouvoir, a vigoureusement protesté contre ces essais. Lee In-young les a qualifiés d’acte qui va à l’encontre de la paix dans la péninsule.Même tonalité dans la réaction de son homologue du Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition. Na Kyung-won a parlé d’une très grave crise sécuritaire, tout en affirmant avoir demandé à Moon Jae-in d’y réagir correctement.Les deux camps sont tout de même partagés sur les réponses à donner à l’Etat communiste.Le PLC a une nouvelle fois exhorté le gouvernement à rompre l’accord militaire intercoréen signé en septembre 2018. L’un de ses élus est allé plus loin pour soulever de nouveau la nécessité pour Séoul de se doter lui aussi de ses propres capacités nucléaires.Le Minjoo a alors dénoncé un argument irresponsable et un « populisme sécuritaire », susceptibles de relancer une course aux armements nucléaires en Asie du Nord-est.