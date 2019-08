Samsung Electronics : baisse de 56 % du résultat d’exploitation au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a vu son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre dégringoler de 56 % par rapport à il y a un an, avec 6 600 milliards de wons, l'équivalent de 5 milliards d’euros.D’après les données dévoilées aujourd'hui par le géant sud-coréen de l’électronique, la performance de l’activité était en berne dans les principaux secteurs, notamment celui des semi-conducteurs dont le résultat d’exploitation a reculé de 71 % sur un an pour s’établir à 3 400 milliards de wons, ou 2,6 milliards d’euros. Son taux de marge est à son plus bas niveau en cinq ans.Le conglomérat a enregistré une baisse annuelle de 4 % du chiffre d’affaires total avec 55 000 milliards de wons, soit 43 milliards d’euros. Alors que les ventes et les profits se sont accrus respectivement de 7 % et 6 % par rapport au premier trimestre, les bénéfices issus des semi-conducteurs ont chuté de 17 %.