Le comité mixte transpartisan se réunit pour trouver une issue au conflit commercial Séoul-Tokyo

Photo : KBS News

Le gouvernement, les partis politiques, les réseaux d’entrepreneurs et les centrales syndicales ont mis en place un comité consultatif conjoint. Avec pour objectif de conjuguer leurs efforts en vue de mieux faire face à la guerre commerciale avec le Japon.Aujourd’hui, il s’est réuni pour la première fois. Les participants à la conférence ont qualifié, d’une seule voix, les mesures restrictives nippones de « non fondées, injustes et inappropriées ». Ils ont alors souligné que le gouvernement de Shinzo Abe devait les retirer au plus vite et que Séoul et Tokyo devaient engager des consultations.Selon eux, l'Archipel ne devra plus imposer des mesures de ce type et arrêter en même temps ses procédures en cours pour en prendre d’autres. Le comité a aussi recommandé de se préparer minutieusement à tous les scénarios possibles.Toujours selon eux, il faudra faire en sorte de trancher la crise par voie diplomatique et en collaboration avec la communauté internationale. Et le gouvernement devra plancher sur les mesures destinées à minimiser la perte des entreprises frappées par les restrictions de Tokyo.Autres décisions intervenues lors de la réunion. Il s’agit entre autres de débloquer chaque année plus de 1 000 milliards de wons (750 millions d’euros) pour le développement des pièces détachées et équipements clés.