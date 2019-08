Capitalisation boursière : le club des 1 000 milliards de wons perd 12 membres en juillet

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud compte fin juillet un total de 186 entreprises dont la capitalisation boursière dépasse le cap symbolique des 1 000 milliards de wons : 163 cotées à l’indice phare séoulien, le Kospi, et 23 à l’indice technologique, le Kosdaq.Ce qui représente une baisse respective de 7 et 5 par rapport à il y a un mois. Il s’agit de la plus importante diminution mensuelle en neuf mois. C’est ce que montrent les données communiquées par le Korea Exchange, l’opérateur de la place boursière de Séoul.Principale explication à cela : ce mois-ci, les deux indices ont dégringolé, le premier de 4,7 %, et le second, de 10,3 %. A cela s’ajoutent la prolongation des tensions commerciales entre les USA et la Chine et les sanctions économiques de Tokyo contre le pays du Matin clair.A l’heure actuelle, Samsung Electronics, SK Hynix et Hyundai Motor font partie du peloton de tête du « club des 1 000 milliards de wons » au Kospi, et Celltrion Healthcare, CJ ENM et SillaJen, au Kosdaq.