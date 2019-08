La production industrielle et la consommation en berne en juin

Photo : KBS News

Le mois dernier, certains chiffres marqueurs de l’état de santé de l’économie ont reculé. Ils concernent notamment la production industrielle dite globale, celle du secteur tertiaire, et les ventes en gros et au détail. Leur indice a baissé respectivement de 0,7 %, de 4,2 % et de 1,6 % sur un mois.La consommation est, elle aussi, repartie à la baisse : -1,6 %.Petite consolation toutefois : le secteur des semi-conducteurs a quant à lui connu une croissance de 4,6 % dans le sillage du lancement de nouveaux smartphones. Idem pour les investissements dans les biens d’équipement : +0,4 %.