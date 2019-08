Les représentants nucléaires sud-coréen et américain s’entretiennent à Bangkok

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Nord multiplie les provocations armées ces derniers jours, le représentant nucléaire sud-coréen s’est entretenu, hier à Bangkok, avec son homologue américain en marge du Forum régional de l’Asean (ARF).Lee Do-hoon et Steve Biegun ont échangé sur la situation actuelle, notamment les récents tirs nord-coréens de missiles à courte portée, et sur les moyens d’y faire face.Dans ce contexte, les deux côtés sont convenus de déployer des efforts diplomatiques afin de relancer les négociations Washington-Pyongyang au niveau de travail dans les plus brefs délais.Les dirigeants américain et nord-coréen avaient décidé de reprendre ces pourparlers sous deux à trois semaines lors de leur rencontre le 30 juin dernier à Panmunjom sur la frontière intercoréenne . Mais le pays communiste n’est toujours pas revenu à la table des négociations en dénonçant, entre autres, les manœuvres militaires conjointes sud-coréano-américaines.Le régime de Kim Jong-un n’a pas envoyé son ministre des Affaires étrangères Ri Yong-ho à l’ARF, contrairement à l’année dernière.